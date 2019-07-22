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Не Джошуа и Уайлдер: Усик назвал лучшего супертяжа мира

5.8т Читать материал на украинском

Лучшим боксером супертяжелой весовой категории на сегодняшний день является британский линейный чемпион Тайсон Фьюри.

Такое мнение выразил украинец Александр Усик, который продолжает подготовку к дебюту в хевивейте.

"По моему мнению, сильнейшим на сегодня супертяжем является Тайсон Фьюри. Мне нравится, как он себя ведет и как боксирует", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds out.

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе также рассказал о своем дебюте в новой весовой категории. "Мы плавно готовимся. Тот, кто этим занимается, должен объявить о дате, а я просто тренируюсь. Вот мой план. Кого мне дадут, с тем я и буду драться", – резюмировал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в Лондоне стал жертвой "нападения" со стороны своего бывшего соперника Тони Белью.

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Персоны
Александр Усик Тайсон Фьюри
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