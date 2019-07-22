Не Джошуа и Уайлдер: Усик назвал лучшего супертяжа мира

Лучшим боксером супертяжелой весовой категории на сегодняшний день является британский линейный чемпион Тайсон Фьюри.

Такое мнение выразил украинец Александр Усик, который продолжает подготовку к дебюту в хевивейте.

"По моему мнению, сильнейшим на сегодня супертяжем является Тайсон Фьюри. Мне нравится, как он себя ведет и как боксирует", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds out.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе также рассказал о своем дебюте в новой весовой категории. "Мы плавно готовимся. Тот, кто этим занимается, должен объявить о дате, а я просто тренируюсь. Вот мой план. Кого мне дадут, с тем я и буду драться", – резюмировал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в Лондоне стал жертвой "нападения" со стороны своего бывшего соперника Тони Белью.

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