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''Не думал отказываться'': Россия хотела переманить Усика

4.6тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что получал предложения о смене гражданства от пяти стран. При этом украинский боксер не изменил родине.

"Россия также в списке этих стран. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что родился в Украине. Поэтому я всегда останусь украинцем", - сказал Усик в интервью газете "Экспресс".

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/lomus_17

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Персона
Александр Усик
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Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Гюндяеву он нужен в Украине. Агент КГБ
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Сами выживут
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S S
S S
Как это-агент фсб сменит гражданство?))
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