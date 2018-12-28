''Не думал отказываться'': Россия хотела переманить Усика

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что получал предложения о смене гражданства от пяти стран. При этом украинский боксер не изменил родине.

"Россия также в списке этих стран. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что родился в Украине. Поэтому я всегда останусь украинцем", - сказал Усик в интервью газете "Экспресс".

Александр Усик instagram.com/lomus_17

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