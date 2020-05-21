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21 мая • обновлено в 18:35
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"Не было шансов": тренер Гвоздика Тедди Атлас рассказал, как сорвал бой Поветкина и Кличко

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Американский тренер Тедди Атлас, который сейчас работает с украинцем Александром Гвоздиком, вспомнил, как не дал состояться бою между экс-подопечным Александром Поветкиным и Владимиром Кличко в 2009 году.

"В начале нашей работы самой большой проблемой были не тренировки, а обязательный поединок с Владимиром Кличко. Я очень не хотел, чтобы он состоялся, потому что Поветкин не был к нему готов, у него не было шансов. У Кличко было 55 побед, а у россиянина – 18. Была серьезная разница в габаритах", – рассказал Атлас в интервью на YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas.

Бой Поветкина и Кличко в 2013 году

Бой Поветкина и Кличко в 2013 году

ZN.ua

Тренер рассказал, что менеджер Поветкина хотел, чтобы бой состоялся, однако тот решил послушать Атласа и отказаться.

"Его менеджер Николай сказал ему приезжать на пресс-конференцию, ведь там будет Кличко, но Поветкин ответил, что будет слушать меня, поэтому отказался. Так я стал для них врагов номер один", – подытожил Атлас.

Отметим, что бой россиянина против Кличко-младшего состоялся в 2013 году и закончился победой украинца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Поветкин прокомментировал возможный реванш с Владимиром Кличко.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Поветкин Владимир Кличко
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