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"Не было шансов": промоутер сделал откровенное признание о Ломаченко

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Промоутер Василия Ломаченко легендарный Боб Арум заявил, что не мог уговорить украинца отказаться от защиты чемпионских поясов в поединке против Энтони Кроллы.

По словам главы компании Top Rank, боксеры из постсоветского пространства просто не любят отказываться от титулов.

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Василий Ломаченко и Боб Арум

Василий Ломаченко и Боб Арум

lomachenko.com

"Нужно понимать, что Ломаченко – это восточно-европейский парень. Эти ребята не любят отказываться от титулов и стремятся собрать в своих руках как можно больше регалий. У меня не было шансов уговорить его уклониться от защиты против Кроллы, которая многим не интересна", – откровенно признался Арум в интервью boxingscene.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ объявили сумму гонорара, который Василий Ломаченко получит за поединок против Энтони Кроллы 12 апреля.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоБоб Арум
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