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"Не было другого выхода": Усик сделал важное заявление

1.1т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик выразил восторг по поводу своего статуса обязательного претендента на бой с победителем реванша Джошуа – Руис.

Комментируя решение Всемирной боксерской организации (WBO), украинец заявил, что с нетерпением ожидает поединка британца и мексиканца.

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Александр Усик

Александр Усик

"Я в восторге от того, что они сделали меня обязательным претендентом. Знаю, что это не случилось бы, если бы на то не было причин. У них не было другого выхода. Все уже определено. Осталось дождаться того, что случится, и я определенно буду боксировать с одним из них", – цитирует Усика Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выразил сожаление по поводу того, что Энди Руис стал первым, кто нанес поражение Энтони Джошуа.

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Тема
реванш Джошуа – Руис
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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