''Не буду ждать'': главный соперник Ломаченко обиделся на украинца

Непобежденный американец Майки Гарсия объяснил, почему не захотел боксировать с украинцем Василием Ломаченко. По мнению боксера, наш спортсмен его несколько раз "динамил".

"Ломаченко называл мое имя, мне кажется, еще после боя с Николасом Уолтерсом. Он говорил, что готов драться со мной, но продолжал драться с другими парнями. У него недавно был бой с Педрасой, он не выбрал меня для последнего поединка. Я не буду просто сидеть и ждать. Я двигаюсь дальше в своей карьере и ищу более крупных и реальных поединков", - цитирует Гарсию VRinge.

Василий Ломаченко и Майки Гарсия BoxingScene

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Также Гарсия рассказал, почему предпочел провести следующий поединок против своего соотечественника Эррола Спенса.

"Я ищу большие имена, большие бои. Нет никого, кто мог бы меня так мотивировать и так испытать, как Эррол Спенс, вот почему я выбрал этот вариант. Я хочу доказать всем, что я — лучший в этом поколении. Когда я пройду через этот бой, все это уяснят", - объяснил свой выбор американский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, американец Майки Гарсия отказался от пояса IBF, чтобы встретиться с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Эта победа позволит непобежденному боксеру завоевать титул в пятой весовой категории.

Чемпион мира в полулёгкой весовой категории по версии WBA Super Лео Санта Крус считает, что единственным, кто может одолеть украинца Василия Ломаченко, является Майки Гарсия.