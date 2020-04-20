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20 апреля • обновлено в 18:51
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"Не могу делать": Усик рассказал, при каких условиях пойдет в политику

1.1т
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Украинский боксер Александр Усик не исключил своего прихода в политику и назвал наличие рядом людей, которым он будет доверять, одним из условий для этого.

При этом супертяж уточнил, что ему не раз предлагали за деньги поддержать ту или иную политическую силу.

"Мне предлагали огромные деньги, чтобы я поддержал какую-нибудь партию. Не скажу, что мне совсем не нравится политика. Мне не нравится вранье, которое в ней есть. Сегодня ты говоришь одно, завтра – второе, а послезавтра – третье. Где в этом есть какой-то ресурс правды или правильности? У мужчины не должны расходиться слова с действиями. В политике много лавирования. Чтобы пойти в политику, мне нужна хорошая и верная команда, и я должен разбираться в том, что буду делать. Просто так идти, нажимать кнопку, кого-то поддерживать – так не будет. Не могу делать то, что мне будут говорить", – сказал Усик в эфире "В гостях у Гордона".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик откровенно высказался о президентстве Владимира Зеленского. Ранее боксер вместе со своими кумом Василием Ломаченко записали совместное видео с российскими артистами и священниками, в котором поздравили украинцев с Пасхой.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Дмитрий Гордон Александр Усик
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