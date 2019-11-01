Не будет: Усику готовят жестокую подставу с чемпионским боем

Победитель реванша Энтони Джошуа – Энди Руис, вероятнее всего, не будет боксировать в следующем бою с украинцем Александром Усиком.

По словам промоутера Эдди Хирна, идеально выглядит ситуация, когда наш соотечественник подерется с британцем Дереком Чисорой за статус обязательного претендента на пояс Всемирной боксерской организации, пишет Sky Sports.

Александр Усик

В то же время Джошуа или Руис откажутся от титула, если Хирну не удастся договориться с WBO, которая уже назвала Усика обязательным претендентом на бой за пояс. "Я думаю, бой Чисоры и Усика состоится. Это бой, который они могут сделать либо за титул WBO в будущем году, либо же за статус обязательного претендента уже в феврале", – заявил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал смелое заявление о возможном поединке против американского суперчемпиона Деонтея Уайлдера.

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