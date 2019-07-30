Не будет первым: Усика "подставили" в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что хотел стать первым, кто остановит британца Энтони Джошуа.

Комментируя для Sky Sports сенсационное поражение AJ от мексиканца Энди Руиса, украинец отметил, что изначально испытал некоторое разочарование от исхода боя 1 июня.

"У каждого человека есть эго, и у меня было желание сделать то же самое, что произошло тогда в ринге. Но вы знаете, это бокс, вы никогда не знаете, как все произойдет. Позже я подумал об этом, проанализировал и пришел к выводу, что в том, что произошло, не было ничего плохого. У Джошуа были некоторые проблемы в тот вечер, а у Руиза-младшего не было этой проблемы", – отметил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик не считает причиной травмы, из-за которой он отложил дебют в хевивейте, тот факт, что ему пришлось набирать вес.

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