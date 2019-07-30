Названы дата и место прощания с известным российским боксером, умершим после нокаута

Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.
"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", — говорится в сообщении на странице боксера в Instagram, которую ведет вдова спортсмена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июля Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Сабриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.
Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.
Дадашев умер 23 июля в Мэриленде, не приходя в сознание.
Украинец Василий Ломаченко заявил, что испытал шок, узнав о смерти своего коллеги по промоутерской компании Top Rank.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посвятил Максиму трогательное стихотворение.
Экс-тренер Николая Валуева обвинил в смерти Дадашева его американского наставника.
Позже появилось видео последних минут жизни Максима Дадашева.
Российский эксперт назвал виновных в смерти боксера.
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