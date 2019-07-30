Названы дата и место прощания с известным российским боксером, умершим после нокаута

Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.

"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", — говорится в сообщении на странице боксера в Instagram, которую ведет вдова спортсмена.

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