Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Названы дата и место прощания с известным российским боксером, умершим после нокаута

1.3т Читать материал на украинском

Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.

"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы", — говорится в сообщении на странице боксера в Instagram, которую ведет вдова спортсмена.

Новости
Вдова известного российского боксера назвала виновного в смерти мужа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel