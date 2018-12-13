Названо условия боя Усик — Джошуа: спортивные итоги 12 декабря

Промоутер назвал условие и дату боя Усик — Джошуа, Усик эмоционально прокомментировал бой Ломаченко, а в российском баскетболе вспыхнул секс-скандал. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 декабря.

Кроме того, Ломаченко назвал главную сложность в бою с Педрасой и Усик едва не взорвался из-за вопроса об украинском боксе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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