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9 марта • обновлено в 19:27
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Названо условие для чемпионского боя Усика

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Украинский супертяж Александр Усик получит возможность поспорить за чемпионский пояс в нынешнем году только в том случае, если британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не смогут организовать объединительный бой.

Об этом рассказал со-промоутер нашего соотечественника Эдди Хирн. "Усик должен победить Чисору. Но если Джошуа не будет драться с Фьюри или Уайлдером, если тот выиграет второй матч-реванш, мы будем сражаться с победителем боя Усик – Джошуа. Если в декабре AJ подерется с Фьюри, то победитель этого боя должен будет подписать контракт с Диллианом Уайтом", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Александр Усик

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что Эдди Хирн не заинтересован в победе Александра Усика над Дереком Чисорой.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Эдди Хирн Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
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