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Названа новая дата следующего боя Ломаченко

1.7тЧитать новость на украинском

Промоутер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия ЛомаченкоБоб Арум сообщил о дате следующего боя украинца.

Напомним, Василию требуется оперативное вмешательство на правом плече, из-за чего пришлось отменить запланированный на 25 августа поединок.

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Так, если после операции не будет никаких осложнений, Лома выйдет в ринг восьмого декабря.

Плечо беспокоило Василия еще в бою с Линаресом, которого наш соотечественник 12 мая отправил в нокаут в десятом раунде, и установил исторический рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях в 12 бою.

После проведения обследования необходимость в проведении хирургического вмешательства подтвердилась. Операцию Василию сделают в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко отказался от чемпионского титула.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Линарес" на Обозревателе.

Тема
Ломаченко - Линарес
Персоны
Василий ЛомаченкоБоб Арум
Место
СШАЛос-Анджелес
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