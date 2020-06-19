Названа конкретная дата боя Ломаченко – Лопес

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 19 сентября.

В интервью Boxing Scene промоутер компании Top Rank, которая ведет дела обоих боксеров, Боб Арум заявил, что поединок намерены провести в Лас-Вегасе.

"Мы ориентируемся на 19 сентября. Именно в этот день мы хотим провести бой. Сейчас мы плотно общаемся с ареной MGM. Кроме того, поединок может принять Мандалай-Бэй, который вновь скоро откроется. Кроме того, возможно это произойдет на T-Mobile Arena. Поединок может состояться без зрителей, но я надеюсь, что к 19 сентября фаны смогут посещать события в Вегасе", – сообщил Боб Арум.

Напомним, изначально бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко обошел своего кума Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира.