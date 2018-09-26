Названа главная ошибка Поветкина в бою с Джошуа

Известный эксперт и комментатор "Матч ТВ" Роман Гришин считает, что Александр Поветкин (34-2, 24 КО) в бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 20 КО) сделал ошибку в ставке на жесткое попадание

"Одна из основных ошибок Александра – ориентация на жесткое попадание. Может, попадание в первом раунде и сбило его: он начал боксировать не зажато, не с точки зрения тела, а с точки зрения "физики" и ориентироваться на тот самый левый двойной боковой на скачке. В итоге, британец это просчитал, не зря же он занимался шахматами. В определенный момент он начал подстраиваться, увидел, что Александр замедлился, и финал не заставил себя ждать", - цитирует Гришина Спортбокс.

Напомним, бой Джошуа – Поветкин завершился победой английского боксера в седьмом раунде жестким нокаутом.