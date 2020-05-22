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22 мая • обновлено в 20:36
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Названа дата первого боксерского боя после карантина

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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сообщил, что планирует организовать первый вечер бокса в условиях пандемии коронавируса 9 июня.

По его словам, шоу будут проходить в значительно сокращенном формате продолжительностью в три часа, включая главное событие вечера, со-главное и еще три сопутствующих боя. Скорее всего, принять вечера бокса смогут отели, такие как MGM в Лас-Вегаса.

Боб Арум

Боб Арум

Bad Left Hook

"Наши медицинские протоколы будут значительно жестче, чем в UFC. Мы не допустим ситуации, когда за день до боя выйдет боец с положительным тестом на коронавирус. Боксеры и их тренеры будут тестироваться всю неделю перед боем, жить в отеле и питаться только в утвержденном ресторане", – приводит слова Арума Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум сообщил, что Василий Ломаченко отправится в Москву, чтобы оттуда попасть в США на бой с Теофимо Лопесом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Боб Арум
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