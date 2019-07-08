Назван соперник Усика в дебютном бою в хевивейте

Украинец Александр Усик все же сразится с камерунцем Карлосом Такамом в своем дебютном бою в супертяжелой весовой категории.

Об этом изданию TalkSPORT сообщил промоутер нашего боксера Эдди Хирн. Бой Усик – Такам стоит на первом месте в списке вечером бокса, которые намерен организовать глава компании Matchroom Boxing.

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Александр Усик WBSS

В случае победы над Такамом Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис. Украинец впервые получит возможность побороться за чемпионский пояс в хевивейте. Ожидается, что дебют Александра в супертяжелом весе состоится в конце сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский суперчемпион Майк Тайсон во время визита в Киев сделал неожиданное признание об Усике.

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