Назван следующий соперник Гвоздика

Известный промоутер Боб Арум предположил, что следующим соперником Александра Гвоздика после поражения Артуру Бетербиеву может стать Хильберто Рамирес.

"Хирн сказал, что Бивол будет готов боксировать на ESPN. Посмотрим, как завершится бой Канело – Ковалев. Гвоздик очень и очень хорошо боксировал. У нас еще много боев в полутяжах. Возможно, Гвоздик проведет поединок против Хильберто Рамиреса после возвращения", – сказал Арум в интервью ESPN.

28-летний экс-чемпион WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес представляет Мексику. Выиграл все 40 боев. 26 из них завершил нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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