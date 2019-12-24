Назван самый яркий нокаут 2019 года - опубликовано видео

Нокаут чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в бою против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года по версии авторитетного издания The Ring.

Деонтей Уайлдер

Американец отправил кубинца на настил ринга в том бою в седьмом раунде. Особенность момента была в том, что Уайлдер не владел ощутимым преимуществом на момент остановки боя, однако за 7 секунд до конца раунда словил соперника убийственным правым боковым.

Видео нокаута:

Напомним, матч-реванш знаменитых боксеров прошел в ночь с 23-го на 24 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился нокаутом в 7-м раунде.

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Уже в следующем году Уайлдер планирует сделать что-то подобное и с Тайсоном Фьюри. Его поединок с британцем назначен на 22 февраля в том же Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших боксеров мира Теренс Кроуфорд добыл яркую победу нокаутом в чемпионском бою.

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