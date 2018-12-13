Назван предел для Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум уверен, что выступление в легком весе — это предел для украинца и ему не стоит двигаться в сторону большей весовой категории.

Василий Ломаченко и Боб Арум Instagram

"Как минимум сейчас я так считаю. Может быть всё изменится через два года. Но сейчас я считаю, что бойцы первого полусреднего веса (до 63,5 кг) слишком крупные для него", — цитирует промоутера Vringe.com.

Арум объяснил свою позицию.

"Это в полулёгком (до 57,2 кг) и во втором полулёгком (до 59 кг) дивизионах он сметал всех с пути. А сейчас он дерётся с парнями, которые гораздо больше. Это не может быть легко, не может быть просто. Тем более, не будет точно так же просто, как раньше. Но он продолжает демонстрировать свой класс в этом весе", — подытожил американец.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, Ломаченко побил Хосе Педрасу,победив единогласным решением судей. В 11-м раунде Василий дважды отправлял пуэрториканца в нокдаун.

Кроме того, OBOZREVATEL сообщал, что в этой встрече произошел уникальный эпизод.

Накануне стали известны фамилии потенциальных соперников Василия, а также дата его ближайшего боя.