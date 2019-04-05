Назван гонорар Ломаченко за бой с Кроллой: спортивные итоги 4 апреля

СМИ раскрыли гонорар украинского чемпиона Василия Ломаченко за бой с Энтони Кроллой, а российский футболист Александр Кокорин не сдержал эмоций после приговора суда об аресте до сентября нынешнего года. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 апреля.
Кроме того, стала известна дата боя Александра Усика и Карлоса Такама. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Назван гонорар Ломаченко за бой с Кроллой
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"Доживут ли?" Владимир Кличко высказался о политзаключенных в России
"Бой Усик - Поветкин не отменен": промоутер раскрыл правду о переговорах
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