Назван гонорар Ломаченко за бой с Кроллой: спортивные итоги 4 апреля

СМИ раскрыли гонорар украинского чемпиона Василия Ломаченко за бой с Энтони Кроллой, а российский футболист Александр Кокорин не сдержал эмоций после приговора суда об аресте до сентября нынешнего года. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 апреля.

Кроме того, стала известна дата боя Александра Усика и Карлоса Такама. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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