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Назван гонорар Ломаченко за бой с Кроллой: спортивные итоги 4 апреля

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СМИ раскрыли гонорар украинского чемпиона Василия Ломаченко за бой с Энтони Кроллой, а российский футболист Александр Кокорин не сдержал эмоций после приговора суда об аресте до сентября нынешнего года. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 апреля.

Кроме того, стала известна дата боя Александра Усика и Карлоса Такама. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Темы
Ломаченко - КроллаУсик – Такам
Персоны
Александр УсикКарлос ТакамВасилий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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