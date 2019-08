Назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа

Американский инсайдер The Athletic Майк Коппинджер раскрыл сумму гонорара чемпиона мира WBA, WBO и IBF Энди Руиса за бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

"Руис подписал контракт, содержавший пункт о реванше, который гарантировал ему около девяти миллионов долларов за рематч", — написал Коппинджер в Twitter.

Ruiz signed a contract for the original fight that contained a rematch clause that guaranteed him around $9 million for the rematch https://t.co/1yLn9xxlbr