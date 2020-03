Назван единственный боксер способный побить Ломаченко

Американский тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас заявил, что чемпион IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) единственный боксер, кто может побить украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Лопес сокращает дистанцию в ужасающе быстрой манере. Очень похоже на то, как это делал Пакьяо, когда он был на пике. Если кто и может сделать апсет [результат спортивного соревнования, когда явный фаворит уступает андердогу - при. ред.] с Ломаченко прямо сейчас, это Теофимо Лопес. Это будет опасный бой. Из-за быстрого сокращения дистанции, мощи в правой руке, хитрости", – сказал Атлас в эфире подкаста SiriusXM Boxing.

