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12 декабря • обновлено в 18:47
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"Наведет шороху": Усика оценили в России

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Глава российской промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский восхитился мастерством украинца Александра Усика.

Александр Усик

Александр Усик

"Усик — гениальный боксер. Он с этим родился. Он наведет шороху в тяжелом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет. Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — все это на гениальном уровне", – цитирует Рябинского "Чемпионат".

Новости
Санкционирован: WBO объявила о проведении боя Усик – Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Эдди Хирна свой следующий бой Усик проведет весной следующего года против британца Дерека Чисоры. После этого поединка украинский боксер сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев.

В тоже время, WBO обязала Энтони провести обязательную защиту против Александра. Поединок должен состояться в течение шести месяцев. У сторон есть 30 дней на переговоры.

Напомним, что бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа - Руис прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Персоны
Андрей Рябинский Александр Усик
Место
Россия
Тег
Новости России
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Саня отличный боксёр! Только он не xoxoл, а крымчанин.
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