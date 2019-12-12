"Наведет шороху": Усика оценили в России

Глава российской промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский восхитился мастерством украинца Александра Усика.

Александр Усик

"Усик — гениальный боксер. Он с этим родился. Он наведет шороху в тяжелом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет. Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — все это на гениальном уровне", – цитирует Рябинского "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Эдди Хирна свой следующий бой Усик проведет весной следующего года против британца Дерека Чисоры. После этого поединка украинский боксер сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев.

В тоже время, WBO обязала Энтони провести обязательную защиту против Александра. Поединок должен состояться в течение шести месяцев. У сторон есть 30 дней на переговоры.

Напомним, что бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа - Руис прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.