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Навалял бы обоим: Кличко высказался о бое Поветкин - Джошуа

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Легендарный украинский боксер Виталий Кличко поделился впечатлениями о бое Александра Поветкина и Энтони Джошуа, который состоялся 22 сентября на "Уэмбли". Украинский спортсмен отметил, что сам мог бы достойно сражаться против обоих боксеров.

"Хороший чемпионский бой. Я поймал себя на мысли: "Жаль, что я уже закончил спортивную карьеру". Мог бы и тому, и другому показать", - отшутился боксер.

Бой Джошуа - Поветкин

Бой Джошуа - Поветкин

Кличко отметил, что поединок британца и россиянина был очень интересным.

"Джошуа показал, что он сильнее по многим показателям. Встретились два олимпийских чемпиона. У Поветкина был в свое время пояс промежуточного чемпиона. Достойный поединок", - рассказал легендарный украинский боксер в интервью Tribuna com.

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Напомним, что Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в поединке против Александра Поветкина. Британский боксер нокаутировал россиянина в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко рассказал, что ждет Александра Усика в тяжелом весе.

Читайте все новости по теме "Джошуа - Поветкин" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа - Поветкин
Персоны
Виталий КличкоЭнтони ДжошуаАлександр Поветкин
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