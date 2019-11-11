"Настоящие профаны": россиянин Ковалев резко высказался о бое с Канело

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев у себя в Instagram поделился своим отношением к критике в свой адрес после поражения в чемпионском бою от мексиканца Сауля Альвареса.

Российский боксер заявил, что удивлен реакции болельщиков на его проигрыш.

Сауль Альварес - Сергей Ковалев

"Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего, будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все. P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность еще никого никогда к хорошему не приводила", – написал 36-летний Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу серьезным нокаутом в 11-м раунде.

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