"Настоящие профаны": россиянин Ковалев резко высказался о бое с Канело

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев у себя в Instagram поделился своим отношением к критике в свой адрес после поражения в чемпионском бою от мексиканца Сауля Альвареса.
Российский боксер заявил, что удивлен реакции болельщиков на его проигрыш.
Сауль Альварес - Сергей Ковалев
"Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего, будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все. P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность еще никого никогда к хорошему не приводила", – написал 36-летний Ковалев.
🇷🇺Я просто в шоке над мнением диванных экспертов, касаемо моего боя против Канело😳🤦🏼♂️ Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чём, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта, под названием "Бокс". Благодарю!!! Хочу сказать одно, что всё, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава Богу за всё 🙏🏼 P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность, ещё никого никогда к хорошему не приводила☝🏼 Играйте уж тогда с "ОЛИМП", где ваших шансов на победу гораздо больше 😉👍🏼 #олимп #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу серьезным нокаутом в 11-м раунде.
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