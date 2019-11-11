Главная Новости
11 ноября • обновлено в 18:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Настоящие профаны": россиянин Ковалев резко высказался о бое с Канело

1.6т
Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев у себя в Instagram поделился своим отношением к критике в свой адрес после поражения в чемпионском бою от мексиканца Сауля Альвареса.

Российский боксер заявил, что удивлен реакции болельщиков на его проигрыш.

Сауль Альварес - Сергей Ковалев

Сауль Альварес - Сергей Ковалев

"Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего, будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все. P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность еще никого никогда к хорошему не приводила", – написал 36-летний Ковалев.

Новости
Ковалева отстранили от бокса после поражения от Альвареса: названа причина

🇷🇺Я просто в шоке над мнением диванных экспертов, касаемо моего боя против Канело😳🤦🏼‍♂️ Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чём, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта, под названием "Бокс". Благодарю!!! Хочу сказать одно, что всё, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава Богу за всё 🙏🏼 P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность, ещё никого никогда к хорошему не приводила☝🏼 Играйте уж тогда с "ОЛИМП", где ваших шансов на победу гораздо больше 😉👍🏼 #олимп #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион

Публикация от Sergey "KRUSHER" Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу серьезным нокаутом в 11-м раунде.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Ковалев – Альварес" на OBOZREVATEL.

Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
Сергей Ковалев Сауль Альварес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel