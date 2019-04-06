"Наследник Кличко": названа судьба Усика в супертяжах

Промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) уверен, что украинец обладает всеми данными. чтобы повторить успех Виталия и Владимира Кличко в супертяжелом весе.

"Усик принесет в супертяжелый вес свои навыки олимпийского чемпиона и опыт бесспорного чемпиона в первом тяжелом. У него есть все, чтобы стать наследником великих братьев Кличко, объединить пояса и много лет править дивизионом", – сказал Красюк в интервью Matchroom Boxing

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик проведет свой дебютный бой в хэвивейте 25 мая.

Бой крымчанина с камерунцем Карлосом Такамом состоится 25 июня в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Букмекеры уже опубликовали однозначные котировки на этот поединок.

Отметим, что поединок украинца перенесли из-за из-за проведения 18 мая битвы американского чемпиона Деонтея Уайлдера с его соотечественником Домиником Бризилом.

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