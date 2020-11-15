"Народный чемпион" ушел из бокса в 28 лет, "устав получать удары"

Британский боксер-профессионал Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО), известный на родине как "народный чемпион", решил завершить спортивную карьеру в 28 лет.

Аллен признался, что еще год назад, проводя поединки, и не подумывал о таком решении, но нынешняя ситуация все изменила.

"Причина, по которой я больше не буду выходить в ринг очень простая: я не хочу, чтобы меня больше били. Давно прошли те времена, когда будучи юным я просто хотел драться. Все, что я хочу сейчас, это милая тихая жизнь с женой и здоровыми детьми. Быть счастливым и толстеть", – написал спортсмен в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Аллен попал в больницу после боя против Дэвида Прайса (25-6, 20 КО).

После 10-го раунда команда Аллена отказалась выпускать боксера на ринг и бой был остановлен. Дэвида доставили в госпиталь, где ему диагностировали перелом глазницы