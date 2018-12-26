''Наркоманы в завязке'': российский чемпион отреагировал на потенциальный бой Усика

Чемпион мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол высказался по поводу возможного боя украинца Александра Усика против завершившего карьеру Андре Уорда.

Российский боксер отметил, что непобежденному американцу непременно захочется вернуться на ринг.

"Ну, вообще спорт – это наркотик. Наркоманы же не бывают в завязке, они бывают временно не употребляющими. Также и с боксом. Неизвестно: может быть, он проснется завтра и скажет: все, надоело отдыхать, мне еще 35 лет, а некоторые и в 40 завоевывают титулы – хочу боксировать! Но я не знаю, вернется ли он, и мне кажется, что даже он сейчас не знает, вернется ли он на ринг или нет", - цитирует россиянина VRinge.

Андре Уорд Boxingscene

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Бивол с нетерпением ждет поединка американца против украинского чемпиона.

"За это время Уорд набрал вес, и для него это может быть классным вызовом. Он был чемпионом во втором среднем весе и в полутяжелом, а сейчас, мне кажется, он вполне может биться с Усиком в первом тяжелом. Усик всех побил в своем весе, а есть человек, который справился со всеми в полутяжах. Зритель этим боем очень заинтересуется", - объяснил свою позицию Бивол.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL,