''Наркоманы в завязке'': российский чемпион отреагировал на потенциальный бой Усика

Чемпион мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол высказался по поводу возможного боя украинца Александра Усика против завершившего карьеру Андре Уорда.
Российский боксер отметил, что непобежденному американцу непременно захочется вернуться на ринг.
"Ну, вообще спорт – это наркотик. Наркоманы же не бывают в завязке, они бывают временно не употребляющими. Также и с боксом. Неизвестно: может быть, он проснется завтра и скажет: все, надоело отдыхать, мне еще 35 лет, а некоторые и в 40 завоевывают титулы – хочу боксировать! Но я не знаю, вернется ли он, и мне кажется, что даже он сейчас не знает, вернется ли он на ринг или нет", - цитирует россиянина VRinge.
Андре Уорд
Boxingscene
Бивол с нетерпением ждет поединка американца против украинского чемпиона.
"За это время Уорд набрал вес, и для него это может быть классным вызовом. Он был чемпионом во втором среднем весе и в полутяжелом, а сейчас, мне кажется, он вполне может биться с Усиком в первом тяжелом. Усик всех побил в своем весе, а есть человек, который справился со всеми в полутяжах. Зритель этим боем очень заинтересуется", - объяснил свою позицию Бивол.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
Как сообщал OBOZREVATEL,
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 10 ноября в Манчестере успешно защитил свои титулы, одолев нокаутом в восьмом раунде британца Тони Белью.
После поединка украинец анонсировал свой переход в супертяжелую весовую категорию, чтобы ставить перед собой новые цели.
Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный может остаться в крузервейте ради боя против непобежденного американца Андре Уорда, который в сентябре 2017 года неожиданно объявил о завершении карьеры.
Бывший чемпион мира ошарашил фанатов бокса, признавшись, что практически не следит за карьерой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и плохо знает, кто это.
Британский боксер Каллум Смит также выразил желание провести поединок против Андре Уорда. Менеджер боксера уже сделал предложение команде американца.