''Нам нужен бой'': Кличко сделал важное заявление

Сильнейшего боксера в супертяжелой весовой категории определят британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер, а другой представитель Англии Тайсон Фьюри - не входит в когорту претендентов на это звание. Такое мнение выразил легендарный Владимир Кличко.

"Нам нужен бой Джошуа – Уайлдер, чтобы выяснить, кто из них лучший. Джошуа и Уайлдер оба были у меня в тренировочном лагере. Я спарринговал с Уайлдером, спарринговал и дрался с Джошуа. Я уже давно являюсь фаном Энтони. У меня с ним близкие отношения. Чем ярче сияет он, тем ярче сияю я. У меня нет неуважения к Дионтэю Уайлдеру, он был отличным парнем в моём лагере, и он отличный боец", – приводит словам Кличко vringe.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко сделал заявление о возобновлении карьеры. Свой последний бой украинец провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.