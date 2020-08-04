Нам не нужно беспокоиться об Усике, – Джошуа о разговоре с Фьюри

Британский боксер Энтони Джошуа раскрыл детали разговора со своим соотечественником Тайсоном Фьюри во время случайной встречи в испанской Марбелье.

Напомним, что ранее Фьюри объявил о том, что они с Джошуа договорились о проведении поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в 2021 году. Тем не менее, у обоих боксеров осталось по два обязательных боя: у Энтони против Кубрата Пулева и Александра Усика, а у Тайсона против Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

Несмотря на это, во время разговора Джошуа сказал Фьюри, что им не стоит беспокоиться об Усике, когда придет время их титульного поединка.

"Я знал, что он будет в Марбелье, потому что я знаю людей, которые знакомы с его друзьями. Я не удивился нашей встрече, поскольку в тот момент я находился в порту, который является одной из местных достопримечательностей. Он сказал, чтобы я не проиграл Пулеву, и спросил, обязательно ли я должен драться с Усиком, на что я ответил: "Послушай, Тайсон, когда придет время, и мы сможем провести бой, нам не нужно будет беспокоиться об Усике"", – цитирует слова британца издание SkySports.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что его команда будет настаивать на проведении обязательной защиты против Джошуа, и поставил условие британскому боксеру.