"Нам это не нужно": Усик сделал признание о дебюте в супертяжах

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который готовится к дебюту в хэвивейте, признался, что не намерен стремительно набирать вес.

По его словам, в поединке с Карлосом Такамом он будет боксировать с весом 97-98 килограмм, а чтобы правильно добрать еще два, нужно достаточно много времени.

Александр Усик instagram.com/lomus_17

"Вес в норме. Вес можно набрать, но это не стоит делать, потому что КПД упадет, а нам это не нужно. Чтобы правильно набрать вес, нужен год-два. 1,5 килограмма "правильного" веса набирается примерно за год. Так что мой вес сейчас – 97-98 килограммов. Сегодня утром был вес 97,1 кг. В еде я себя не ограничиваю. Если я хочу съесть что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить", – цитирует Усика XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о переносе поединка Усик – Такам. Причиной стало проведение поединка Деонтея Уайлдера 18 мая.

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