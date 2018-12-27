''Нафиг оно надо?'' Усик обратился к украинцам

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик обратился к своим болельщикам в канун нового года. Украинский боксер призвал водителей быть осторожными и внимательными на дороге.

"Сейчас перед праздниками суета, все хотят быстро куда-то успеть, и я увидел на дороге много таких маленьких незначительных аварий. Будьте внимательны, не спешите никуда. Зачем мы куда-то спешим? Нафиг оно надо? Делайте все постепенно, умеренно, не спеша. И тогда не надо будет делать лишние затраты", - сказал Усик в сториз на его официальной странице в Instagram.

Александр Усик instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo. В голосовании он обошел знаменитого японского боксера Наойя Инуэ.

Кроме того, Усик завоевал престижную награду в США. Американский спортивный телеканал ESPN признал украинского боксера лучшим в 2018 году.