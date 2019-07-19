"Нафиг он мне нужен": Усик рассказал, как едва не "шарахнул неадеквата"

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, как перед четвертьфиналом Всемирной суперсерии с Марко Хуком едва не подрался досрочно с немцем.

"Мы должны были пройтись по стадиону, еще раз попозировать лицом к лицу. я отказался. говорю "завтра". Нафиг он мне нужен, этот неадекват, чтоб я его там шарахнул. Мне ж нужен был бокс", - заявил крымчанин в эфире своего Youtube-канала.

Кроме того, Усик вспомнил, как проходило подписание договора в WBSS. Александр был последним из чемпионов, который подписал контракт.

"Я вообще не верил в это все. Я не торговался, я просто не верил, что такое может произойти. Это же халява. Собрать вот это все все, все четыре пояса, чтобы ребята боксировали. Ты представляешь насколько это круто, чтобы в каждом весе такое сделать", - подытожил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр все же сразится с камерунцем Карлосом Такамом в своем дебютном бою в супертяжелой весовой категории.

Бой Усик – Такам стоит на первом месте в списке вечером бокса, которые намерен организовать глава компании Matchroom Boxing.

Этот поединок должен был пройти 25 мая, однако из-за травмы Усика, который в ходе подготовки получил повреждение бицепса правой руки, был отменен.

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