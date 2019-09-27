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27 сентября • обновлено в 18:42
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"Надрал бы задницу": Тайсон пригрозил легендарному Мейвезеру

2.5т Читать материал на украинском

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что он бы без труда победил Флойда Мейвезера в уличной драке.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

В то же время Железный Майк признался, что Флойд, скорее всего, перебоксировал бы его в ринге, если бы у них были одинаковые габариты.

"Я считаю, что в уличной драке надрал бы Флойду Мейвезеру задницу. Этот бой был бы неравным. Однако, если бы я был такого же размера, как Флойд, и мы встретились на ринге, то он, возможно, победил бы меня по очкам. Мейвезер обладает отличной техникой, которая хорошо сочетается с его стилем. Он великолепен в том, что делает", — сказал Майк Тайсон в интервью GQ.

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На счету Тайсона, выступавшего в супертяжелой весовой категории, 58 боев в профессиональном боксе. В них он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Мейвезер же выиграл все 50 боев, в которых принимал участие.

Как сообщал OBOZREVATEL, известного боксера, побившего Майка Тайсона, нокаутировали первым же ударом.

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Персоны
Майк Тайсон Флойд Мейвезер
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