Виталий Кличко рассказал правду о камбэке Владимира

Легендарный Владимир Кличко действительно задумывается о возвращении в профессиональный бокс.

При этом его старший брат Виталий рассказал, на каких условиях экс-чемпион мира в супертяжелом весе возобновит карьеру.

Владимир Кличко World Street Journal

"Когда пришло известие, что телевизионный канал предложил 40 миллионов долларов за камбэк, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Это предложение меня не особо интересует". Когда через несколько недель говорили о предложении в 80 млн, я снова позвонил и спросил: "Какова ситуация сейчас?" Он ответил: "Это не то предложение, которое изменит мое мнение, может быть, я начну думать об этом после суммы 100 млн", – приводит слова мэра Киева Abendzeitung.

Как сообщал OBOZREVATEL, стримминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко 80 млн долларов за возвращение в ринг и проведение трех боев, два из которых – против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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