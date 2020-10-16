На знаменитого украинского боксера завели дело за подкуп избирателей

На знаменитого украинского боксера Вячеслава Узелкова, который баллотируется в мэры Винницы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), завели дело за подкуп избирателей.

Как сообщает издание Укринформ, в среду, 14 октября, областное представительство партии бесплатно угощало кашей с полевой кухни и чаем всех людей, собравшихся на Европейской площади в Виннице. Узелков лично занимался раздачей блюда.

В самом начале мероприятия мужчина, который исполнял фунцкию кашевара, поздоровался с присутствующими словами: "Вас сегодня угощает бесплатно… Гречневая каша казацкая. Есть у нас друзья – фирма "ОПЗЖ", вас угощают". Все это сопровождалось выступлением духового оркестра, а рядом стоял баннер с изображением кандидатки в Винницкий городской совет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Елены Лепей и палатка с символикой ОПЗЖ, в которой продавалась агитационная продукция.

Это является нарушением ч.3 ст. 160 Криминального кодекса Украины, которая запрещает предоставлять избирателям неправомерную выгоду (в том числе продукты питания) на бесплатной основе и сопровождать это предвыборной агитацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области драка местных депутатов и кандидата на выборы закончилась стрельбой.