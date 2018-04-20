На Усика напали гопники: спортивные итоги 19 апреля

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров был отправлен в отставку с поста наставника "Аль-Ахли", а украинский боксер Александр Усик рассказал, как расправился с хулиганами. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости четверга, 19 апреля.

Кроме того, в Британии заговорили о возвращении в ринг легендарного Владимира Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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