"Закрой рот!" Джошуа сорвался на пресс-конференции с Поветкиным

На пресс-конференции в Нью-Йорке по случаю грядущего поединка между чемпионом WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и претендентом россиянином Александром Поветкиным случился неприятный инцидент.

Боксеры предстали перед объективами фотографов, когда на сцену вышел небитый 30-летний представитель хэвивейта американец Джаррелл Миллер и принялся оскорблять Джошуа.

Тот за словом в карман не полез.

"Ты с кем, ***, разговариваешь? Закрой свой рот *** и сойди со сцены, маленькая ***. Я тебе врежу. Имей хоть немного уважения", - выругался Джошуа.

Между боксерами чуть было не произошла потасовка.

Вовремя включился промоутер британца Эдди Хирн, который оттеснил провокатора от своего спортсмена.

"Руссский Витязь" предпочел остаться в стороне от конфликта.

Напомним, бой Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября 2018 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона оказалась не у дел в процессе организации боя Джошуа - Поветкин.