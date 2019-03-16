"На пике": Гассиев дал прогноз на бой Усик - Поветкин

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает украинца Александра Усика небольшим фаворитом возможного поединка против россиянина Александра Поветкина.
Абсолютный чемпион мира в крузервейте может дебютировать в супертяжах в бое против "Русского Витязя".
"Бой Поветкина и Усика, конечно же, интересен. Ведь встретились бы два олимпийских чемпиона. Шансы, наверное, 55 на 45 в пользу Усика ввиду преимущества в возрасте. Всё-таки Александр Усик сейчас на пике. Очень хочется скорее возобновить карьеру и встретиться с сильнейшими соперниками и крузервейта, и тяжелого веса", - цитирует Гассиева источник РИА Новости.
Александр Поветкин - Александр Усик
Boxing Scene
Как сообщал OBOZREVATEL:
Промоутеры абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе сделали предложение россиянину Александру Поветкину о проведении совместного поединка.
Менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витяза" не спешат соглашаться на бой.
Российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.
Следующим соперником Усика может стать камерунец Карлос Такам.
Американский боксер Майкл Хантер собирается в следующем поединке сразиться с Поветкиным.
Промоутер Усика рассказал, когда же станет известно имя соперника украинского чемпиона.
Менеджер Поветкина не исключает, что поединок его подопечного с Усиком все же состоится.
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