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"На пике": Гассиев дал прогноз на бой Усик - Поветкин

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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает украинца Александра Усика небольшим фаворитом возможного поединка против россиянина Александра Поветкина.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте может дебютировать в супертяжах в бое против "Русского Витязя".

"Бой Поветкина и Усика, конечно же, интересен. Ведь встретились бы два олимпийских чемпиона. Шансы, наверное, 55 на 45 в пользу Усика ввиду преимущества в возрасте. Всё-таки Александр Усик сейчас на пике. Очень хочется скорее возобновить карьеру и встретиться с сильнейшими соперниками и крузервейта, и тяжелого веса", - цитирует Гассиева источник РИА Новости.

Новости
Легендарный чемпион оценил шансы Усика в супертяжах

Александр Поветкин - Александр Усик

Александр Поветкин - Александр Усик

Boxing Scene

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Персоны
Александр УсикАлександр ПоветкинМурат Гассиев
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
гасиев еще и дебил! ничему жить не учит
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