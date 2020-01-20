"На Донбасс в окопы": Усик взял в руки пистолет и взбудоражил сеть

Украинский супертяжеловес Александр Усик сходил в тир, где пострелял по мишеням.

Соответствующее видео опубликовано на странице LomUs в Instagram.

Отметим, что кроме обычной стрельбы и одного пистолета Усик попробовал стрельбу "по-македонски", когда нужно стрелять из двух рук.

Пользователи тут же рекомендовали Александру найти оружию достойное применение. "На Донбасс в окопы", – написал один из юзеров. "А боженька одобряет такие вещи в руках?" – иронично добавили в комментариях.

Напомним, Усик вскоре может сразиться за вакантный титул WBO. Наиболее вероятным соперником украинца называют британца Дерека Чисору.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Усика, который ехал на своем Lexus по Киеву, остановила патрульная полиция.

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