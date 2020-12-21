Мы увидели больше не поражение Ломаченко, а победу Лопеса, – украинский тренер

Известный украинский тренер Андрей Синепупов считает справедливым поражение Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Об этом сам специалист заявил в интервью телеканалу XSPORT. По его мнению, американец детально изучил соперника и провел идеальный поединок.

"Я считаю, что в октябре мы увидели больше не поражение Ломаченко, а победу Лопеса. Он очень грамотно отбоксировал. Лопес провел бой очень классно. Он ни разу не дал Васе зайти за руку, не влезал в драку, он сделал столько, сколько нужно было для победы. Это был идеальный вечер для американца. Он лично меня удивил. Мы помним, как Василий "проснулся" в девятом раунде, мы увидели скорость, шальные атаки, но в 12-м раунде Лопес опять собрался", – сказал Синепулов.

Напомним, Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял три чемпионских пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко обвинил судей боя с Теофимо Лопесом в предвзятости. Он также вспылил во время интервью, говоря о травме американца.