"Мы рискуем жизнями": Руис прокомментировал реванш с Джошуа

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится чемпионский бой-реванш в супертяжелом весе за титулы WBA Super, IBF и WBO между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

В общении с журналистами Руис заявил, что не собирается раскрывать все карты и делиться стратегией на поединок.

Энди Руис

"Уверен, предстоящий бой не последнее мое выступление в Саудовской Аравии. Думаю, еще не единожды сюда вернусь. На открытой тренировке вы увидели совсем немного. Понятное дело, что мне незачем раскрывать все карты до боя. Мы очень мощно поработали в тренировочном лагере: над скоростью, над прессингом, над углами атаки. Надеюсь, все это поможет победить", – отметил Руис, чьи слова приводит vringe.com.

Мексиканец также очень сдержанно высказался о своем психологическом преимуществе, имея в виду победу над Джошуа в первом бою.

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"Психологическое преимущество? Возможно, у меня действительно оно есть. Но я не хочу допустить недооценки. Я уважаю всех бойцов, которые выходят в ринг. Мы все рискуем своими жизнями, чтобы обеспечить безбедное будущее тем, кого любим. Поэтому я просто ожидаю, что в субботу у нас получится отличный бой. Не люблю обещать нокауты или что-то такое. Если появится возможность победить досрочно, то я ею воспользуюсь", – сказал Энди.

Напомним, первый бой между Руисом и Джошуа состоялся в июне 2019 года в Нью-Йорке и завершился сенсационной победой мексиканца.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна важная организационная деталь реванша Джошуа – Руис: на этот раз зрители суперпоединка не увидят привычную картину – сексапильных девушек, выносящих на ринг таблички с номерами раундов.

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