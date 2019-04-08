"Мы не получали": у Усика объяснили срыв боя с Поветкиным

Команда Александра Поветкина не сумела оперативно ответить на предложение промоутеров Александра Усика о проведении боя, что и стало причиной отказа украинца от дебюта в супертяжелом весе в поединке против "Русского Витязя".

Об этом рассказал один из промоутеров Усика Александр Красюк.

Александр Поветкин и Александр Усик

"Честно говоря, камней преткновения не было. Сейчас очень активный дивизион. Каждый боксер надеется на свой шанс. На момент переговоров с Поветкиным были вопросы относительно Дилиана Уайта, Джозефа Паркера... И когда нас уже поджимало время, было сделано окончательное предложение. Некоторое время мы не получали ответа и приняли решение идти с Такамом. Чуть позже Александр заявил, что он готов драться, но команда Усика уже утвердили Такама в качестве соперника", – сказал менеджер в интервью VideoBoxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик дебютирует в супертяжелой весовой категории 25 мая в американском Оксон Хилле. Соперником украинского боксера станет представитель Камеруна Карлос Такам.

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