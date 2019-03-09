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"Мы долго ждали": у боксера команды Путина обиделись на Усика

6.6тЧитать материал на украинском

Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его команда ждет решения Всемирной боксерской ассоциации по поводу несостоявшегося боя его подопечного против Александра Усика.

Ранее WBA обязала нашего чемпиона провести защиту титула против боксера из Putin Team.

"Мы долго ждали, пока команда Усика примет решение. Как понимаем, команда украинца приняла решение провести бой в тяжелом весе. Сейчас ждем заключения от WBA по поводу титула, ждем от них решения по ситуации. Есть планы, что бой Дениса состоится, но немного попозже и, скорее всего, с другим соперником", - цитирует Корнилова РИА Новости.

Денис Лебедев

Денис Лебедев

vsenabox.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Белью принял решение перейти в супертяжелый вес. Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в крузервейте должен был стать россиянин Александр Поветкин, однако его команда испугалась боя с украинцем.

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Александр УсикДенис Лебедев
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