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8 сентября • обновлено в 11:11
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"Мясо из духовки": Джошуа назвал главную ошибку в бою с Руисом

10.1т Читать материал на украинском

Бывший чемпион WBA Super, WBO, IBF супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) признался, что проиграл мексиканцу Энди Руису-младшему (33-1, 22 КО) из-за своей спешки.

"Мясо из духовки": Джошуа назвал главную ошибку в бою с Руисом

"Нет необходимости спешить. Пока мясо не до конца прожарилось, не доставай его из духовки. Я поспешил достать и обжегся. Теперь нужно подождать немного больше и бить на победу. В первом бою блюдо оказалось неготовым. Я допустил ошибку, но рад, что у меня есть шанс ее исправить", — цитирует британца Sky Sports.

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"Я шокирован!" Джошуа признался, почему проиграл Руису

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что реванш Руис - Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, хотя в качестве вариантов рассматривались также США, Мексика и Великобритания.

Также был назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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