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24 апреля • обновлено в 21:37
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"Муха и человек": российский экс-чемпион высказался об Усике

2.4т
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Украинец Александр Усик является единственным боксером, который сможет составить конкуренцию британцу Тайсону Фьюри в супертяжелой весовой категории.

Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экпресс" знаменитый российский боксе, экс-чемпион мира Олег Маскаев.

Олег Маскаев

Олег Маскаев

"Спорт-Экспресс"

"Усик очень талантливый парень. Верующий человек, что важно, с правильными моральными принципами. Он очень быстрый и подвижный, его будет очень тяжело пройти даже бьющим ребятам. Думаю, в тяжелом весе он должен добиться результата. Вот он может составить конкуренцию Фьюри. Он объединил все пояса в крузервейте, а это очень непростой вес. Они большие ребята, при этом быстрые, я спарринговал с ними, там скорость еще та. Со скоростью играть тяжело. Как муха и человек. Ты хочешь ее сбить, а у нее скорость такая, что она видит тебя заранее. И ты не можешь по ней попасть", – отметил Маскаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский экс-соперник Александра Усика Тони Белью оценил шансы украинского боксера в супертяжелой весовой категории.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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