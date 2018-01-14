"Мрачновато": непобедимый британский боксер признался, что его шокировало в Киеве

Непобедимый британский боксер-тяжеловес Айзек Чемберлен (9-0, 4 КО), который помогает чемпиону мира WBO Александру Усику готовиться к полуфинальному поединку Всемирной суперсерии бокса признался, что больше всего его в Киеве шокировала еда.

"Тут мрачновато, но я сюда не гулять приехал. Мы остановились в центре Киева, пейзажами я не могу любоваться. Больше всего меня шокировала еда. Нам на завтрак дают кашу с цыпленком! Я ем и то, и то, но по отдельности. Я ем кальмары, свеклу и осьминогов, но не так, как тут готовят", – сказал Чемберлен в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок Усик – Бриедис пройдет в субботу, 27 января, в Риге.

Как сообщал "Обозреватель", промоутер Майриса Бриедиса рассказал о неприятностях Усика в полуфинале WBSS.