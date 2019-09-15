"Может завершить карьеру": отец Тайсона Фьюри шокирован травмой боксера

Джон Фьюри, отец британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), предположил, что полученная травма может поставить крест на карьере сына.

"Подобная травма может завершить его карьеру. Возможно, Тайсону понадобится операция. Это худшее выступление Тайсона, которое я видел. Я горжусь тем, что он прошел путь, но надо быть откровенным и говорить, когда не все в порядке. Тайсон 2 месяца работал в тренировочном лагере, но, кажется, он устал уже после второго раунда", – цитирует Фьюри-старший в эфире BT Sport Box Office.

Джон Фьюри шокирован тем, что у Тайсона исчезла вся сила и мощь.

"С 1-го раунда он был слабым, как котенок. Я предупреждал сына насчет сгонки веса до 115 килограммов. Его боевой вес – 120 килограммов. На его месте я бы попрощался со многими членами команды. Если Тайсон продолжит с ними работать, то его карьера подойдет к концу", – подытожил Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Фьюри (29-0-1, 20 КО) добыл непростую победу над 28-летним шведским боксером Отто Валлином (20-1, 13 КО).

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