''Может стать последним'': лучший боксер мира рассказал о встрече с Усиком

Американский боксер Теренс Кроуфорд, который считается сильнейшим в мире независимо от весовой категории, вспомнил о своем матче с Александром Усиком за шахматной доской.

Спортсмены встретились в одном из отелей Нью-Йорка накануне боя Василия Ломаченко и Хосе Педрасы в декабре минувшего года. Как отметил Кроуфорд в интервью The Sun, между шахматами и боксом есть много общего.

Теренс Кроуфорд и Александр Усик Facebook Александра Усика

"Вы должны подумать, прежде чем сделать ход. На каждое действие есть реакция. Так что должны думать обо всех действиях с шахматными фигурами. Вы не хотите сделать ошибку, потому что любой следующий ход может стать вашим последним", – подчеркнул американский чемпион в полусреднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал имена двух следующих соперников украинского боксера.

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